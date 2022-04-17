Представники донеччан мають попит на ринку. В Туреччині поклали на Марлона, Ісмаїлі та Давіда Нереса.

Зіркове тріо опинилось на радарах Фенербахче, інформує Takvim. Турецький гранд стежить за бразильцями вже тривалий час, особливо за Марлоном та Ісмаїлі.

"Це ставить під питання існування клубу": Шахтар побоюється непорядності своїх легіонерів

Вже 19 квітня Шахтар та Фенербахче зіграють у благодійному спарингу на підтримку України, після цього "жовті канарки" хочуть обговорити можливість підписання бажаних гравців за найбільш доступною ціною.

Зауважимо, більшість легіонерів "гірників" знайшли клуб після того, як ФІФА надала їм тимчасовий статус вільних агентів. Марлон, Ісмаїлі й Нерес опинились в когорті тих, хто залишився у Шахтарі.

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