"Канарейки" настроены в ближайшее время оформить переход форварда СК Днепр-1 и сборной Украины.

Стамбульцы пытаются форсировать трансфер 25-летнего Довбика, ведь главный тренер Жорже Жезуш требует усиления атакующего звена и уже одобрил потенциальный приход украинца. Уже в ближайшие дни представители Фенербахче планируют встретиться с агентом Довбика и руководителями СК Днепр-1.

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В клубе надеются, что трансфер нападающего сборной Украины будет завершен в ближайшую неделю, чтобы на сборах в Австрии новичок уже присоединился к команде. Фенербахче хочет использовать Довбика в матчах квалификации Лиги чемпионов против Динамо, утверждает Fotomac.

Напомним, уже 20 июля Фенербахче в Польше сыграет с киевлянами. Ответный матч второго квалификационного раунда ЛЧ состоится 27 июля в Стамбуле.

Напомним, Довбик в кампании 2021/22, досрочно завершенной из-за полномасштабного вторжения России, забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1. Форварда также связывали с Торино, Болоньей и Ноттингем Форест. Контракт Артема с днепрянами действует еще 2,5 года, но 50% прав на игрока принадлежат датскому Митьюлланду.

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