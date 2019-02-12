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Фенербахче – Зенит – 1:0 – видео гола и обзор матча

12 февраля 23:05 481 Читати українською
Фенербахче – Зенит – 1:0 – видео гола и обзор матча
Фенербахче – Зенит – 1:0 – видео гола и обзор матча

Фенербахче минимально обыграл Зенит в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

Фенербахче – Зенит – 1:0

Гол: Слиман, 21

Нереализованный пенальти: Мак, 43

Фенербахче минимально победил Зенит Ракицкого

Турки начали матч очень активно, захватив мяч под контроль и штурмуя ворота Лунева. Этот шквал атак завершился логично – забитым голом. После очередного углового мяч отскочил к Слимани, который без проблем поразил ворота россиян. Зенит после этого выровнял игру и мог сравнять счет, однако Мак не сумел реализовать пенальти.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финалаШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Зенит: Вторник 12 февраля 2019

Фенербахче
Матч окончен
1 : 0
Зенит
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Лига Европы Видеоновости Зенит Зенит Фенербахче Фенербахче Фенербахче - Зенит
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