Фенербахче – Зенит – 1:0 – видео гола и обзор матча

Фенербахче минимально обыграл Зенит в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

Фенербахче – Зенит – 1:0

Гол: Слиман, 21

Нереализованный пенальти: Мак, 43

Фенербахче минимально победил Зенит Ракицкого

Турки начали матч очень активно, захватив мяч под контроль и штурмуя ворота Лунева. Этот шквал атак завершился логично – забитым голом. После очередного углового мяч отскочил к Слимани, который без проблем поразил ворота россиян. Зенит после этого выровнял игру и мог сравнять счет, однако Мак не сумел реализовать пенальти.