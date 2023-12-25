Нападающий Фенербахче Эдин Джеко высмеял Галатасарай, который после стамбульского дерби жаловался на синяк под глазом Мауро Икарди.

После матча Фенербахче – Галатасарай Мауро Икарди в своих соцсетях продемонстрировал синяк под глазом. Аргентинец мог получить повреждение в эпизоде борьбы с защитником, который рукой заехал в лицо нападающему, или когда головой влетел в штангу.

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Капитан Фенербахче Эдин Джеко высмеял соперников. "Икарди влетел головой в штангу ворот, а они выставили его в Instagram и плачут насчет пенальти... Типично для них. Стыдно", – приводит слова боснийца Фабрицио Романо.

К слову, стамбульское дерби завершилось ничьей 0:0 – оба клуба остались на вершине с 44 очками в активе.

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Icardi is punched, but there is no penalty and no card.pic.twitter.com/v6e1EQDIW5 — Sami Yen Haber (@_samiyenhaber) December 24, 2023

Alexander Djiku almost killed Icardi today pic.twitter.com/jLExzJfxNE — Clinton Eleto (@ClintonEleto) December 24, 2023