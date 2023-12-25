Фенербахче – Галатасарай: Ікарді залишився з синцем під оком після матчу – Джеко наїхав на "ниючого" суперника
Нападник Фенербахче Едін Джеко висміяв Галатасарай, який після стамбульського дербі скаржився на синець під оком Мауро Ікарді.
Після матчу Фенербахче – Галатасарай Мауро Ікарді у своїх соцмережах продемонстрував синець під оком. Аргентинець міг отримати пошкодження в епізоді боротьби із захисником, який рукою заїхав у обличчя нападнику, або коли головою влетів у стійку.
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Капітан Фенербахче Едін Джеко висміяв суперників. "Ікарді влетів головою у стійку воріт, а вони виставили його в Instagram і плачуть щодо пенальті... Типово для них. Соромно", – наводить слова боснійця Фабріціо Романо.
До слова, стамбульське дербі завершилось нічиєю 0:0 – обидва клуби залишились на вершині з 44 очками в активі.
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