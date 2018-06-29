Феллаини подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Полузащитник Маруан Феллаини решил остаться на Туманном Альбионе и подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед.

Бельгийский хавбек заключил новое соглашение с манкунианцами, сообщает официальный сайт МЮ.

Феллаини подписал контракт по схеме "2+1". Заключенное соглашение будет действовать до лета 2020 года, а затем может быть продлено еще на год по согласию сторон. В течение нескольких месяцев бельгиец отказывался подписывать новый контракт с "красными дьяволами" и попал в сферу интересов других клубов – от турецких грандов до Милана, Монако, Марселя и даже Арсенала.

По информации BBC, Феллаини согласился подписать новый контракт, поскольку Манчестер Юнайтед предложил ему лучшие, чем несколько месяцев назад, условия. Полузащитник играет за МЮ с 2013 года, когда перешел из ливерпульского Эвертона за 27 млн фунтов.

Фред в Манчестер Юнайтед: победители и лузеры трансфера бразильца