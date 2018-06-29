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Феллаїні підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед

16:45 216 Читать на русском
Феллаїні підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед
Маруан Феллаїні / твіттер Манчестер Юнайтед

Півзахисник Маруан Феллаїні вирішив залишитися на Туманному Альбіоні та підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед.

Бельгійський хавбек уклав нову угоду з манкуніанцями, повідомляє офіційний сайт МЮ.

Феллаїні підписав контракт за схемою "2+1". Укладена угода діятиме до літа 2020 року, а потім може бути продовжена ще на рік за згодою сторін. Упродовж кількох місяців бельгієць відмовлявся підписувати новий контракт із "червоними дияволами" та потрапив до сфери зацікавлень інших клубів – від турецьких грандів до Мілана, Монако, Марселя та навіть Арсенала.

За інформацією BBC, Феллаїні погодився підписати новий контракт, оскільки Манчестер Юнайтед запропонував йому кращі, ніж кілька місяців тому, умови. Півзахисник грає за МЮ з 2013 року, коли перейшов із ліверпульського Евертона за 27 млн фунтів.

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Теги
Англія Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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