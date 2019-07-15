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Фекир может переехать в Испанию

13:25 18 Читати українською
Фекир может переехать в Испанию
Набиль Фекир / Getty Images

Хавбек Лиона Набиль Фекир имеет несколько предложений от клубов Ла Лиги.

На игрока претендуют Бетис, Валенсия и Севилья, сообщает L'equipe.

Эвертон и Валенсия готовят 40 миллионов евро за форварда Лилля

Контракт Фекира с "ткачами" истекает через год, поэтому его цена будет вполне приемлемой для испанских команд. Руководство Лиона готово отпустить своего лидера за 30-35 миллионов евро, впрочем, надо еще убедить самого француза.

Валенсия подписала Макси Гомеса

В сезоне-2018/19 Фекир провел за Лион 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

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Трансферы Испания Севилья Севилья Лион Лион Бетис Бетис Франция Набиль Фекир Набиль Фекир Валенсия Валенсия
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