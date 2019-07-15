Эвертон и Валенсия готовят 40 миллионов евро за форварда Лилля

Нападающий "догов" Рафаэль Леау может перейти в один из ведущих чемпионатов.

На португальца претендуют Эвертон и Валенсия, информирует La Voix du Nord.

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Оба клуба готовы заплатить за 20-летнего форварда 40 миллионов евро. Источник добавляет, что на Леау есть спрос и в Серии А, однако никаких предметных предложений из Италии не поступало. Молодой страйкер перешел в Лилль летом 2018 года. В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Напомним, в этом году "доги" смогли завоевать место в групповом этапе Лиги чемпионов.