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Фекір може переїхати в Іспанію

13:25 225 Читать на русском
Фекір може переїхати в Іспанію
Набіль Фекір / Getty Images

Хавбек Ліона Набіль Фекір має кілька пропозицій від клубів Ла Ліги.

На гравця претендують Бетіс, Валенсія та Севілья, повідомляє L'equipe.

Евертон і Валенсія готують 40 мільйонів євро за форварда Лілля

Контракт Фекіра з "ткачами" спливає через рік, тому його ціна буде цілком прийнятною для іспанських команд. Керівництво Ліона готове відпустити свого лідера за 30-35 мільйонів євро, втім, треба ще переконати самого француза.

Валенсія підписала Максі Гомеса

У сезоні-2018/19 Фекір провів за Ліон 39 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 9 гольових передач.

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Теги
Бетіс Бетіс Іспанія Трансфери Севілья Севілья Ліон Ліон Франція Набіль Фекір Набіль Фекір Валенсія Валенсія
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