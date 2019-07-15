Фекір може переїхати в Іспанію

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Касільяс не гратиме за Порту у наступному сезоні – голкіпер отримав керівну посаду
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 13:00 3331
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