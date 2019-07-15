Фекір може переїхати в Іспанію

Хавбек Ліона Набіль Фекір має кілька пропозицій від клубів Ла Ліги.

На гравця претендують Бетіс, Валенсія та Севілья, повідомляє L'equipe.

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Контракт Фекіра з "ткачами" спливає через рік, тому його ціна буде цілком прийнятною для іспанських команд. Керівництво Ліона готове відпустити свого лідера за 30-35 мільйонів євро, втім, треба ще переконати самого француза.

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У сезоні-2018/19 Фекір провів за Ліон 39 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 9 гольових передач.