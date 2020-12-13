Фейлы голкиперов в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:1
19:33 - Читати українською
Кристал Пэлас сдержал Тоттенхэм в матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матчей.
завершено
Харри Кейн 24’
24’ Харри Кейн
Команда Моуринью привычно вышла вперед благодаря действиям звездного дуэта Сон-Кейн. Кореец откатил мяч форварду, а тот мощно пробил с 30 метров. Голкипер Кристал Пэлас Гуаита не среагировал, хотя круглый по странной траектории прилетел почти по центру.
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"Орлы" неожиданно отыгрались за 10 минут до финального свистка. Льорис неуклюже отбил подачу Эзе себе под ноги, и Шлюпп наказал француза – 1:1.
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