Кристал Пэлас сдержал Тоттенхэм в матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матчей.

Команда Моуринью привычно вышла вперед благодаря действиям звездного дуэта Сон-Кейн. Кореец откатил мяч форварду, а тот мощно пробил с 30 метров. Голкипер Кристал Пэлас Гуаита не среагировал, хотя круглый по странной траектории прилетел почти по центру.

Тоттенхэм расписал сенсационную ничью с Кристал Пэлас, Саутгемптон разгромил Шеффилд и поднялся в топ-3 АПЛ

"Орлы" неожиданно отыгрались за 10 минут до финального свистка. Льорис неуклюже отбил подачу Эзе себе под ноги, и Шлюпп наказал француза – 1:1.