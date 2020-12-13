Крістал Пелас стримав Тоттенхем у матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчів.

Команда Моурінью звично вийшла вперед завдяки діям зіркового дуету Сон-Кейн. Кореєць відкотив м'яч форварду, а той потужно пробив з 30 метрів. Голкіпер Крістал Пелас Гуаїта не зреагував, хоча круглий за чудернацькою траекторією прилетів майже по центру.

Тоттенхем розписав сенсаційну нічию з Крістал Пелас, Саутгемптон розгромив Шеффілд і піднявся в топ-3 АПЛ

"Орли" несподівано відігралися за 10 хвилин до фінального свистка. Льоріс незграбно відбив подачу Езе собі під ноги, і Шлюпп покарав француза – 1:1.