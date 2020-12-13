Фейли голкіперів у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Тоттенхем – 1:1
19:33 - Читать на русском
Крістал Пелас стримав Тоттенхем у матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчів.
завершено
Харрі Кейн 24’
24’ Харрі Кейн
Команда Моурінью звично вийшла вперед завдяки діям зіркового дуету Сон-Кейн. Кореєць відкотив м'яч форварду, а той потужно пробив з 30 метрів. Голкіпер Крістал Пелас Гуаїта не зреагував, хоча круглий за чудернацькою траекторією прилетів майже по центру.
Тоттенхем розписав сенсаційну нічию з Крістал Пелас, Саутгемптон розгромив Шеффілд і піднявся в топ-3 АПЛ
"Орли" несподівано відігралися за 10 хвилин до фінального свистка. Льоріс незграбно відбив подачу Езе собі під ноги, і Шлюпп покарав француза – 1:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter