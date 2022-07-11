Товариський матч

Аріс (Кіпр) – Фехервар (Угорщина) – 1:2

Голи: Шполярич, 25 – Кодро, 16 (пен.), 40

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Фехервар у рамках підготовки до матчів Ліги конференцій провів напередодні третій спаринг. Черговим суперником став кіпрський Аріс. У складі угорців на поле вийшли одразу троє українців – Артем Шабанов, Євген Макаренко та Іван Петряк. Останній, до слова, став героєм поєдинку разом з боснійським нападником Кенаном Кодрою.

На 16-й хвилині матчу український півзахисник отримав м'яч на лівому фланзі, прорвався з ним у штрафний майданчику суперника, де був збитий. Арбітр призначив пенальті, який успішно реалізував Кодро. У середині тайму Матія Шполярич майстерно замкнув навіс головою у самісінький кут, відновивши статус-кво. Однак, на 40-й хвилині своє слово знову сказав українець, віддавши розрізний пас на Кенана – останньому залишалось не схибити у порожні ворота.

Нагадаємо, вже 21 липня Фехервар зіграє у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій проти азербайджанської Габали. Матч-відповідь – за тиждень, 28 липня.

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