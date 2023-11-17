Португалия без проблем обыграла Лихтенштейн в рамках 9 тура квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация, 9-й тур

Лихтенштейн – Португалия – 0:2

Голы: Роналду, 47, Канселу, 57

Португалия, даже квалифицировавшись на Евро-2024, не сбавляет обороты. Пиренейцы остаются одной из двух команд, выигравших все свои матчи в квалификации.

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Вчера был вечер Криштиану Роналду, который завершил игру с одним голом, хотя наработал по меньшей мере на хет-трик. Еще в первом тайме звездный форвард эффектно пробивал бисиклетой и еще дважды Лихтенштейн выручил голкипер. На старте второго Криштиану пробил в штангу, а позже забил. Также Роналду мог оформить ассист, но Орта зря касался к мячу, шедшему на Фелиша.