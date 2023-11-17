Португалія без проблем обіграла Ліхтенштейн в рамках 9-го туру кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2024, кваліфікація, 9-й тур

Ліхтенштейн – Португалія – 0:2

Голи: Роналду, 47, Канселу, 57

Португалія, навіть кваліфікувавшись на Євро-2024, не збавляє обертів. Піренейці залишаються однією з двох команд, які виграли усі свої матчі в кваліфікації.

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Вчора був вечір Кріштіану Роналду, який завершив гру з одним голом, хоча напрацював щонайменше на хет-трик. Ще в першому таймі зірковий форвард ефектно бив бісіклетою і ще двічі Ліхтенштейн виручив голкіпер. На старті другого Кріштіану пробив у штангу, а пізніше таки забив. Також Роналду міг оформити асист, але Орта дарма торкався до м'яча, який ішов на Феліша.