Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях за підсумками жовтневих матчів.

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг півзахисник Динамо Денис Гармаш, який набрав 55,9% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ. До слова, він здобуває почесну нагороду вдруге поспіль – у вересні йому також не було рівних.

"Він може стати футболістом, який робить різницю на полі": Йовічевіч назвав майбутнього лідера СК Дніпро-1

До п'ятірки найкращих також увійшли форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш (29,8%), голкіпер Ворскли Дмитро Різник (9,3%), півзахисник Динамо Віктор Циганков (3,9%) і півзахисник Шахтаря Тете (1,1%).

У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич Ворскли Юрій Максимов (48,4% голосів). Позаду залишилися Віктор Скрипник (30,7%), Мірча Луческу (14,7%), Валерій Кривенцов (3,4%) та Роберто Де Дзербі (2,8%).

"Образи на Маркевича не було": Кащук про публічну критику тренера, святкування у масці Людини-павука і віру в Петракова