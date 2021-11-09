"Я Гуцуляка приглашал в СК Днепр-1 зная его качества. И его потенциал. Не только то, что есть сейчас, но и то, что возможно.

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Он может стать футболистом, делающим разницу на поле. Мы это знаем, он амбициозен. Через общение с ним чувствую, что он от себя требует большего, чем сейчас. Он может стать еще лучше", – сказал Йовичевич в программе "Цыганык Live".

Напомним, Гуцуляк начал профессиональную карьеру в Карпатах в 2014 году. В июне 2016-го перешел в аренду в Вильяреал, однако за главную команду не сыграл ни одного матча и через 8 месяцев вернулся во Львов. После полугода в Десне присоединился к СК Днепр-1. В текущем сезоне провел в УПЛ 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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