Перед матчем 6 тура отбора к Евро-2024 Греческая федерация футбола (ΕΠΟ) сообщила главному тренеру Густаво Пойету, что он не имеет права использовать четверых игроков в матче из-за дисквалификации. Однако впоследствии оказалось, что эти футболисты не были дисквалифицированы – в ΕΠΟ неправильно подсчитали полученные футболистами желтые карточки.

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По этой причине Константинос Цимикас, Петрос Манталос, Димитрос Курбелис и Манолис Сиопис не попали в заявку на игру с Гибралтаром (5:0). Об этом информирует Gazzetta.gr. Согласно источнику, четыре упомянутых игрока имеют в своём пассиве по две желтые карточки, и в ΕΠΟ сочли, что этого достаточно для дисквалификации. На самом же деле игроки должны получить три предупреждения в отборочных матчах к Евро-2024, чтобы заработать бан.

Технический директор и руководитель всех греческих сборных Костас Константинидис признал ошибку и пообещал провести расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.