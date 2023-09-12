Перед матчем 6 туру відбору до Євро-2024 Грецька федерація футболу (ΕΠΟ) повідомила головному тренеру Густаво Пойєту, що він не має права використовувати чотирьох гравців у матчі через дискваліфікацію. Однак згодом виявилося, що ці футболісти не були дискваліфіковані – у ΕΠΟ неправильно підрахували отримані футболістами жовті картки.

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З цієї причини Константінос Цимікас, Петрос Манталос, Дімітрос Курбеліс і Маноліс Сіопіс не потрапили до заявки на гру з Гібралтаром (5:0). Про це інформує Gazzetta.gr. Згідно з джерелом, чотири згаданих гравці мають у своєму пасиві по дві жовті картки, і в ΕΠΟ визнали, що цього достатньо для дискваліфікації. Насправді ж гравці повинні отримати три попередження у відбіркових матчах до Євро-2024, щоб заробити бан.

Технічний директор і керівник усіх грецьких збірних Костас Константінідіс визнав помилку і пообіцяв провести розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності.