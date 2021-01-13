"Думаю, что у нас не будет много новичков. Сейчас мы ищем игроков на все позиции, кроме вратаря.

Рух определился со спарринг-партнерами во время зимних сборов

Что касается Кухаревича, то он тренируется с нами, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Федык в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе львовской команды 1 победа, 6 ничьих и 6 поражений. Вторую часть чемпионата Украины подопечные Федыка начнут домашним матчем против Ворсклы.

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