Федык озвучил единственную позицию в Рухе, которая не нуждается в усилении
Главный тренер львовской команды Иван Федык рассказал, кого клуб хочет подписать зимой.
"Думаю, что у нас не будет много новичков. Сейчас мы ищем игроков на все позиции, кроме вратаря.
Рух определился со спарринг-партнерами во время зимних сборов
Что касается Кухаревича, то он тренируется с нами, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Федык в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 9 очков – в активе львовской команды 1 победа, 6 ничьих и 6 поражений. Вторую часть чемпионата Украины подопечные Федыка начнут домашним матчем против Ворсклы.
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