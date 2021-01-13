Федик озвучив єдину позицію в Русі, яка не потребує підсилення
Головний тренер львівської команди Іван Федик розповів, кого клуб хоче підписати взимку.
"Думаю, що у нас не буде багато новачків. Зараз ми шукаємо гравців на всі позиції, крім воротаря.
Рух визначився зі спаринг-партнерами під час зимових зборів
Що стосується Кухаревича, то він тренується з нами, а що буде далі – подивимося", – сказав Федик у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі львівської команди 1 перемога, 6 нічиїх і 6 поразок. Другу частину чемпіонату України підопічні Федика розпочнуть домашнім матчем проти Ворскли.
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