Главный тренер Руха Иван Федык поделился мыслями о шансах сборной Украины на Евро-2020 и поразмышлял, кто из его подопечных мог бы усилить команду Шевченко.

"На полуфинал чемпионата Европы мы можем рассчитывать. Это мое мнение и оно основывается на хорошей, качественной работе тренерского штаба и футболистов. Вижу, что сборная Украины в оптимальном состоянии подойдет к официальным матчам.

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Кто из игроков Руха мог бы усилить сборную Украины? Уже это может сделать наш нападающий Андрей Борячук. Ну и в будущем, мы надеемся, что наши ребята смогут пополнить состав национальной сборной Украины. Таланты у нас есть", – поделился Федык в интервью Sportarena.

К слову, Борячук провел 18 матчей в составе Руха в сезоне 2020/21, записав в свой актив 5 голов и 2 ассиста.

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