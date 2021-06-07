Как сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник, близкий к РФС (Российского футбольного союза – прим. "Футбол 24"), в России всерьез рассматривают вариант с отказом от участия в Евро-2020.

Евро-2020: УЕФА отреагировал на претензии России насчет новой формы Украины

Такое решение станет протестом на заявление УЕФА, который утвердил новую форму сборной Украины. Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на которой есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России уже возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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