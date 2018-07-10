Федоров: Были варианты трансферов в Италию и Англию

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Сергей Федоров рассказал об интересе зарубежных клубов к своим услугам во время выступления за киевскую команду.

"Да, были варианты в Италии, две команды интересовались, точно помню, что одна из них Торино.

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Перед чемпионатом мира было три предложения из Англии. Правда, я не могу сказать, что это были за команды", – цитирует Федорова издание Команда 1.

Всего в течение 1998 – 2007 годов в составе основной команды Динамо защитник провел 124 матча в чемпионатах Украины, отличился 10 голами. Федоров завершил карьеру в возрасте 34 лет из-за ряда серьезных травм.