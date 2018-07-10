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Федоров: Були варіанти трансферів в Італію та Англію

09:07 164 Читать на русском
Федоров: Були варіанти трансферів в Італію та Англію
Сергій Федоров / Фото ФК Динамо

Колишній захисник Динамо і збірної України Сергій Федоров розповів про інтерес закордонних клубів до своїх послуг під час виступу за київську команду.

"Так, були варіанти в Італії, дві команди цікавилися, точно пам'ятаю, що одна з них Торіно.

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Перед чемпіонатом світу було три пропозиції з Англії. Правда, я не можу сказати, що це були за команди", – цитує Федорова видання Команда 1.

Загалом протягом 1998 – 2007 років у складі основної команди Динамо захисник провів 124 матчі в чемпіонатів України, відзначився 10 голами. Федоров завершив кар'єру у віці 34-х років через ряд серйозних травм.

Теги
Сергій Федоров Сергій Федоров Динамо Динамо Торіно Торіно
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