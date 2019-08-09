Федорчук: У АЗ некого выделить

Хавбек Мариуполя Валерий Федорчук прокомментировал ничью с АЗ (0:0) в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

"Для нас это хороший результат. В матче на выезде постараемся забить гол. Первый тайм начали, побаиваясь соперника, 15-20 минут мало выходили вперед. Позже поняли, что можем спокойно играть с таким соперником.

Мариуполь – АЗ – 0:0 – видеообзор матча

АЗ больше контролировал мяч, но в основном на своей половине. Ясно, что мы больше играли от обороны. Но у нас был план на матч, хотели сыграть на контратаках. У них в защите есть свои проблемы.

Где-то не выходило играть в атаке. Но мы увидели, что можно играть и смелее идти вперед, как это показали последние минут 10. Наша команда добавила.

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Тяжело кого-то выделить у АЗ. Если грамотно играть против них, то можно все перекрыть. Так что некого и выделить. Хотелось бы посмотреть на их бывшего капитана Тиля, которого недавно продали. А так хорошая команда, но нечего ее бояться", – сказал Федорчук каналу Футбол 1.