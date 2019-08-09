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Федорчук: В АЗ нікого виділити

00:20 135 Читать на русском
Федорчук: В АЗ нікого виділити
Валерій Федорчук / ФК Маріуполь

Хавбек Маріуполя Валерій Федорчук прокоментував нічию з АЗ (0:0) у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

 

"Для нас це хороший результат. У матчі на виїзді постараємося забити гол. Перший тайм почали, побоюючись суперника, 15-20 хвилин мало виходили вперед. Пізніше зрозуміли, що можемо спокійно грати з таким суперником.

Маріуполь – АЗ – 0:0 – відеоогляд матчу

АЗ більше контролював м'яч, але в основному на своїй половині. Ясно, що ми більше грали від оборони. Але у нас був план на матч, хотіли зіграти на контратаках. У них в захисті є свої проблеми.

Десь не виходило грати в атаці. Але ми побачили, що можна грати і сміливіше йти вперед, як це показали останні хвилин 10. Наша команда додала.

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Важко когось виділити в АЗ. Якщо грамотно грати проти них, то можна все перекрити. Тому нікого і виділити. Хотілося б подивитися на їхнього колишнього капітана Тіля, якого недавно продали. А так хороша команда, але нічого її боятися", – сказав Федорчук каналу Футбол 1.

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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ Маріуполь - АЗ Валерій Федорчук Валерій Федорчук
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