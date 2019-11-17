Федорчук пророчит Украине поражение в матче против Сербии

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от матча последнего тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Сербии и Украины и дал свой прогноз на поединок.

"Сербия обижена на Украину за львовские 0:5 и жаждет реванша. Команда Любиши Тумбаковича сохраняет хорошие шансы на выход из группы, наши же ребята досрочно "отправились" на Евро-2020.

Коноплянка: Сербы выйдут голодными, но мы к этому готовы

Было бы, конечно, замечательно – и прежде всего, с психологической точки зрения, – закончить эту кампанию без единого поражения, но боюсь, не получится. Сербы более мотивированы, поэтому прогнозирую счет 2:1 в пользу хозяев", – сказал Федорчук в комментарии изданию Footboom.

Напомним, уже через несколько часов наши ребята в Белграде сойдутся в непростом матче со сборной Сербии. Начало игры в 16:00 по киевскому времени.

Сербия – Украина: предматчевая пресс-конференция Любиши Тумбаковича