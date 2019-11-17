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Федорчук пророкує Україні поразку в матчі проти Сербії

12:42 700 Читать на русском
Федорчук пророкує Україні поразку в матчі проти Сербії
Олег Федорчук / Фото з відкритих джерел

Відомий український тренер Олег Федорчук поділився очікуваннями від матчу останнього туру відбірного турніру Євро-2020 між збірними Сербії та України і дав свій прогноз на поєдинок.

 

"Сербія ображена на Україну за львівські 0:5 і прагне реваншу. Команда Любіші Тумбаковіча зберігає хороші шанси на вихід з групи, наші ж хлопці достроково "вирушили" на Євро-2020.

Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Було б, звичайно, чудово – і перш за все, з психологічної точки зору, – закінчити цю кампанію без жодної поразки, але боюся, не вийде. Серби більш мотивовані, тому прогнозую рахунок 2:1 на користь господарів", – сказав Федорчук у коментарі виданню Footboom.

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Нагадаємо, вже за кілька годин наші хлопці у Белграді зійдуться у непростому матчі зі збірною Сербії. Початок гри о 16:00 за київським часом.

Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Любіші Тумбаковіча

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Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
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Сербія - Україна Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч Олег Федорчук Олег Федорчук
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