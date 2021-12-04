Рух – Ворскла

Рух неделю назад был близок к падению в зону вылета, однако неожиданная победа над Металлистом 1925 оборвала 5-матчевую безвыигрышную серию львовян, подняв их аж на 11-ю позицию. Успех был абсолютно справедливым, однако говорить о каком-то ренессансе в футболе подопечных Леонида Кучука рано – они всё так же работают в очень прагматичном стиле и остаются худшими в УПЛ по ожидаемым голам и очкам. Впрочем, "желто-чёрным" ренессанс сейчас и не нужен – важно только пойти на зимнюю паузу, не опустившись в зону вылета. Осталось вытерпеть всего два тура.

Соперник у руховцев, однако, очень серьёзный. Ворскла продолжает борьбу за бронзовые медали, держась всего в трёх очках от третьей строчки (и в одном от четвёртой, где расположилась Заря). Полтавчане могли бы подойти к матчу во Львове и в лучшей диспозиции, но в прошлую субботу они потерпели разгром в Днепре – команда пропустила сразу 5 голов. Где-то "зелено-белые" расплатились за безумный фарт в предыдущих поединках – перебор по ожидаемым зачётным баллам у подопечных Юрия Максимова составляет аж 8,6 пунктов.

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Конечно, коллектив после выноса от СК Днепр-1 хочет реабилитироваться, да и отпускать конкурентов в отрыв нельзя. Ворскла реально может зацепиться за бронзу, так что сегодня полтавчанам необходима исключительно победа.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кондраков – Скляр

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Ворскла

Рух: Панькив – Сыч, Белый, Стаменкович, Мысык – Мартынюк – Альваренга, Федорчук, Таллес, Бойчук – Борячук

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, О. Тилль, Пуцлин, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-либо прогнозы на подобные матчи. Рух демонстрирует чрезвычайно неприятный для соперников футбол, хотя в прошлом туре он принёс реальный успех. Ворскла же сильнее по всем параметрам, но она очень зависима от формы своих лидеров – а Тилль и Степанюк неделю назад имели высокую температуру.

Кроме того, "зелёно-белые" набирают слишком много очков по сравнению с ожидаемыми показателями, а на дистанции всегда есть риск регрессии к среднему. Именно поэтому букмекеры и дают на победу полтавчан "кэфы" в районе 2,0 – не очень-то они в неё верят. Мы тоже сомневаемся. Есть смысл поставить на ничью.

Металлист 1925 – Колос

Металлист 1925 круто провёл середину первого круга чемпионата, но под его конец расклеился. Харьковчане проиграли пять матчей подряд с суммарным счётом 3:17 – причем из реально сильных соперников у новичка УПЛ была только Заря. Дважды "жёлто-синих" била Александрия, ещё одно поражение нанес Верес, а неделю назад коллектив почти без шансов уступил Руху. Валерий Кривенцов пытается демонстрировать спокойствие и ожидает трансферов, ведь кадровая ситуация у команды действительно не лучшая – впрочем, списать на неё шестое подряд фиаско не получится. Сейчас нужно хотя бы сыграть вничью.

Колос выглядит довольно неоднозначным соперником для выполнения этой задачи. С одной стороны, ковалёвцы под руководством Ярослава Вишняка начали набирать очки – в дебютном поединке он уступил Шахтеру, но затем расписал ничью с Минаем и победил Десну с Вересом. Этот прогресс так порадовал руководство клуба, что Вишняка назначили главным тренером.

С другой стороны, футбол во всех этих поединках был очень далёк от идеала. В Ужгороде и Чернигове "хлеборобы" феерически отскочили, и только с ровенчанами в предыдущем туре всё получилось более-менее неплохо. Это прогресс или случайность? Матч в Харькове должен дать ответ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Криськив (под вопросом), Дерек, Пономарь, Жичиков, Батюшин (все – Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Металлист 1925

Колос: Волынец – Золотов, Петров, Новак, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Богданов, Ильин – Лысенко

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай – Кравченко – Савин, Голодюк, Габелок, Ременюк – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч на три результата. Металлист 1925. сейчас находится в явном кризисе, а Колос, несмотря на определённый прогресс в последних турах, кажется очень сырым. В нынешних условиях обе команды вполне устроит и ничья – на неё и поставим.

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