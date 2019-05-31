Федерация футбола Люксембурга продлила контракт с главным тренером – команда является соперником сборной Украины

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц продлил контракт с местной федерацией футбола. Сборная Украины примет эту команду в июне.

Федерация футбола Люксембурга на своем официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с главным тренером Люком Хольцом. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

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Специалист будет руководить командой во время Лиги наций-2020, а также квалификации чемпионата мира-2022.

Сборная Люксембурга является соперником Украины в отборочном цикле Евро-2020. Команды сойдутся между собой 10 июня на Арене Львов. За 3 дня до этого "сине-желтые" там же сыграют против Сербии.

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