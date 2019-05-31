Федерація футболу Люксембургу продовжила контракт із головним тренером – команда є суперником збірної України

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц продовжив контракт із місцевою федерацією футболу. Збірна України прийматиме цю команду в червні.

Федерація футболу Люксембургу на своєму офіційному сайті повідомила про підписання нового контракту з головним тренером Люком Хольцом. Нова угода розрахована до 2021 року.

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Фахівець керуватиме командою під час ЛІги націй-2020, а також кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Збірна Люксембургу є суперником України у відбірковому циклі Євро-2020. Команди зійдуться між собою 10 червня на Арені Львів. За 3 дні до цього "синьо-жовті" там же зіграють проти Сербії.

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