УЕФА обязал страны, которые не признают Косово, проводить матчи на его территории – среди них и Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций внес ряд поправок относительно проведения матчей с Косово.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил политику проведения матчей в отношении стран, не признают Косово, сообщает официальный сайт организации.

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Исключением стали те страны, где по мнению УЕФА, командам может угрожать опасность (в настоящее время речь идет о Сербии, а также Боснии и Герцеговине).

Команды, которые не могут принимать косовские клубы или сборные на своей территории, могут проводить домашний матч на нейтральном поле. Однако, они обязаны проводить гостевые матчи в Косово.

Напомним, сборная Украины встречалась с Косово в рамках отбора на ЧМ-2018. Домашний матч "желто-синие" провели в Кракове (Польша), а выездной поединок состоялся в Албании.

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