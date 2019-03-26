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ФИФА пока не получала жалоб относительно гражданства Мораеса

19:18 154 Читати українською
ФИФА пока не получала жалоб относительно гражданства Мораеса
Сборная Украины / фото: ФФУ

ФИФА пока не получала никаких жалоб относительно возможных нарушений при получении форвардом Шахтера и сборной Украины Жуниором Мораес омукраинского гражданства.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Об этом сообщили Футбол 24 в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, получала ли уже ФИФА жалобу от Португальской футбольной федерации в связи с ситуацией вокруг гражданства Мораеса.

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание

"Пока с ФИФА никто не контактировал по вопросу, указанном в вашем запросе", – отметили в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии считает, что натурализация форварда Жуниора Мораеса в сборную Украины состоялась с нарушением и направит соответствующее обращение в ФИФА.

Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче Мораеса

Позже президент Федерации футбола Люксембурга сообщил, что его организация тоже намерена подать подобную жалобу.

Источник: Футбол 24
Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Люксембург - Украина Португалия Португалия Люксембург Люксембург Игорь Цыганык
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