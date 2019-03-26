ФИФА пока не получала жалоб относительно гражданства Мораеса

ФИФА пока не получала никаких жалоб относительно возможных нарушений при получении форвардом Шахтера и сборной Украины Жуниором Мораес омукраинского гражданства.

Об этом сообщили Футбол 24 в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, получала ли уже ФИФА жалобу от Португальской футбольной федерации в связи с ситуацией вокруг гражданства Мораеса.

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание

"Пока с ФИФА никто не контактировал по вопросу, указанном в вашем запросе", – отметили в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии считает, что натурализация форварда Жуниора Мораеса в сборную Украины состоялась с нарушением и направит соответствующее обращение в ФИФА.

Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче Мораеса

Позже президент Федерации футбола Люксембурга сообщил, что его организация тоже намерена подать подобную жалобу.