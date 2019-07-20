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Федерація футболу Іспанії відкрила справу проти Грізманна та Барселони

07:30 791 Читать на русском
Федерація футболу Іспанії відкрила справу проти Грізманна та Барселони
Антуан Грізманн / Барселона

Атлетіко відправив скаргу в Ла Лігу та Федерацію футболу Іспанії щодо трансферу Антуана Грізманна у Барселону.

Раніше повідомлялось, що Атлетіко готовий судитись з Барселоною за 80 млн євро, адже "матрацники" вважають, що каталонський клуб домовився про контракт з Грізманном раніше, ніж його клаусула впала з 200 до 120 млн євро.

Атлетіко звернувся у Ла Лігу щодо стягнення з Барселони ще 80 мільйонів євро за Грізманна

Керівництво Атлетіко звернулось у Ла Лігу з проханням стягнути з Барселони 80 млн євро за трансфер Грізманна. Аналогічне звернення було відправлене у Федерацію футболу Іспанії.

Барселона не доплатила вражаючу суму за Грізманна – офіційна заява Атлетіко

Натомість, Федерація футболу Іспанії відкрила справу та розпочне розслідування для того, щоб встановити, чи порушувала Барселона правила ведення переговорів, повідомляє AS.

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