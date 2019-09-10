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Федерация футбола Франции может получить денежный штраф за скандальную задержку матча против сборной Албании

17:35 18 Читати українською
Федерация футбола Франции может получить денежный штраф за скандальную задержку матча против сборной Албании
Дидье Дешам / Reuters

Руководящий орган французского футбола будет отвечать за проблемы с гимном соперника в матче отбора на Евро-2020.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Федерация футбола Франции будет наказана за несвоевременное начало матча против сборной Албании, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Организаторы матча перепутали гимны, и вместо албанского над Стад де Франсом звучал гимн Андорры. Более того, после неприятного инцидента диктор допустил еще один фейл – попросил прощения у Армении. Все это привело к семиминутной задержке начала матча, за которую УЕФА накажет французов. Им грозит штраф в размере 10 тысяч евро или устное предупреждение.

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Напомним, скандальный матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

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Евро-2020 Франция - Албания Франция Франция УЕФА
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