Федерация футбола Франции может получить денежный штраф за скандальную задержку матча против сборной Албании

Руководящий орган французского футбола будет отвечать за проблемы с гимном соперника в матче отбора на Евро-2020.

Федерация футбола Франции будет наказана за несвоевременное начало матча против сборной Албании, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Организаторы матча перепутали гимны, и вместо албанского над Стад де Франсом звучал гимн Андорры. Более того, после неприятного инцидента диктор допустил еще один фейл – попросил прощения у Армении. Все это привело к семиминутной задержке начала матча, за которую УЕФА накажет французов. Им грозит штраф в размере 10 тысяч евро или устное предупреждение.

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Напомним, скандальный матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.