Президент Франции извинился перед премьер-министром Албании за инцидент с гимном

Лидер Французской Республики достойно отреагировал на курьезную ситуацию с национальным гимном перед началом квалификационного матча отбора Евро-2020 между Францией и Албанией.

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Напомним, сотрудники стадиона Стад де Франс вместо гимна Албании включили гимн Андорры. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн. Впоследствии диктор стадиона принес извинения, но допустил ошибку и адресовал их Армении.

"Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную ошибку Федерации футбола Франции с нашим государственным гимном! Назвав это "недопустимой ошибкой" и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения", – написал премьер-министр Албании в своем Твиттере.