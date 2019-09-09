toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Президент Франции извинился перед премьер-министром Албании за инцидент с гимном

09:55 101 Читати українською
Президент Франции извинился перед премьер-министром Албании за инцидент с гимном
Франция – Албания – 4:1

Лидер Французской Республики достойно отреагировал на курьезную ситуацию с национальным гимном перед началом квалификационного матча отбора Евро-2020 между Францией и Албанией.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Матч Франции и Албании начался с задержкой – парад курьезных фейлов от организаторов

Напомним, сотрудники стадиона Стад де Франс вместо гимна Албании включили гимн Андорры. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн. Впоследствии диктор стадиона принес извинения, но допустил ошибку и адресовал их Армении.

"Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную ошибку Федерации футбола Франции с нашим государственным гимном! Назвав это "недопустимой ошибкой" и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения", – написал премьер-министр Албании в своем Твиттере.

Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила Албанію

blog_ava
Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока
09:46
271
Теги
Евро-2020 Франция - Албания Албания Албания Франция Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
35
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук