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Федерація футболу Франції може отримати грошовий штраф за скандальну затримку матчу проти збірної Албанії

17:33 176 Читать на русском
Федерація футболу Франції може отримати грошовий штраф за скандальну затримку матчу проти збірної Албанії
Дідьє Дешам / Reuters

Керівний орган французького футболу відповідатиме за проблеми з гімном суперника у матчі відбору на Євро-2020.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

Федерація футболу Франції буде покарана за несвоєчасний початок матчу проти збірної Албанії, інформує прес-служба УЄФА.

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Організатори матчу переплутали гімни, і замість албанського над Стад де Франсом лунав гімн Андорри. Більше того, після неприємного інциденту диктор припустився ще одного фейлу – попросив вибачення у Вірменії. Все це призвело до семихвилинної затримки початку матчу, за яку УЄФА покарає французів. Їм загрожує штраф у розмірі 10 тисяч євро або усне попередження.

Президент Франції попросив вибачення у прем'єр-міністра Албанії за інцидент з гімном

Нагадаємо, скандальний матч завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.

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Теги
Євро-2020 Франція - Албанія Франція Франція УЄФА
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