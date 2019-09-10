Федерація футболу Франції може отримати грошовий штраф за скандальну затримку матчу проти збірної Албанії

Керівний орган французького футболу відповідатиме за проблеми з гімном суперника у матчі відбору на Євро-2020.

Федерація футболу Франції буде покарана за несвоєчасний початок матчу проти збірної Албанії, інформує прес-служба УЄФА.

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Організатори матчу переплутали гімни, і замість албанського над Стад де Франсом лунав гімн Андорри. Більше того, після неприємного інциденту диктор припустився ще одного фейлу – попросив вибачення у Вірменії. Все це призвело до семихвилинної затримки початку матчу, за яку УЄФА покарає французів. Їм загрожує штраф у розмірі 10 тисяч євро або усне попередження.

Президент Франції попросив вибачення у прем'єр-міністра Албанії за інцидент з гімном

Нагадаємо, скандальний матч завершився перемогою господарів з рахунком 4:1.