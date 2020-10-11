Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Артем Федецкий выделил игроков, которые, по его мнению, были самыми яркими в матче Лиги наций.

"Хочется поблагодарить болельщиков, которые поддержали нашу команду. Наши парни ответили взаимностью, ведь второй тайм мне понравился. В первом – играли немного боязливо. Во втором тайме отмечу замены, которые усилили игру команды.

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Если брать личностно по игрокам, то мне очень понравился Бущан, несмотря на второй гол. Ошибся человек, бывает. Немного не разобрались, возможно Миколенко не подсказал. Тем не менее была масса эпизодов, где он здорово сыграл на последнем рубеже и выручил нашу сборную. Также выделю Малиновского, который постоянно открывался между линиями и атаковал. Малиновский – мотор нашей сборной. А во втором тайме проснулся Яремчук", – сказал Артем Федецкий в ефире ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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