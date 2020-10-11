Колишній гравець збірної України, а нині футбольний експерт Артем Федецький виокремив гравців, які, на його думку, були найяскравішими у матчі Ліги націй.

"Хочеться подякувати вболівальникам, які підтримували нашу команду. Наші хлопці відповіли взаємністю, адже другий тайм мені сподобався. У першому – грали трохи боязко. У другому таймі відзначу заміни, які підсилили гру команди.

Україна – Німеччина – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Якщо брати окремо гравців, то мені дуже сподобався Бущан, незважаючи на другий гол. Помилилася людина, буває. Трохи не розібралися, можливо Миколенко не підказав. Проте була маса епізодів, де він здорово зіграв на останньому рубежі і виручив нашу збірну. Також виділю Маліновського, який постійно відкривався між лініями і атакував. Маліновський – мотор нашої збірної. А в другому таймі прокинувся Яремчук", – сказав Артем Федецький в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

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