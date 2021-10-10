Федецький: У Львові жодна команда не матиме шансів проти збірної України
08:00 - Читать на русском
Екс-гравець збірної України Артем Федецький вже очікує на наступний двобій "синьо-жовтих".
"Нарешті збірна грає у Львові. На Львів Арені для мене чи у ролі гравця, вболівальника, експерта, це завжди щось особливе.
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Яка нічия? Львів – це душа футбольної збірної України, особливе місце. Там шансів, я думаю, ні у кого немає. Хто б не приїхав, коли Львів Арена заповнена, навіть без сил ноги біжать самі", – сказав Федецький в ефірі ТК Футбол.
Матч кваліфікації до ЧС-2022 Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться у Львові 12 жовтня.
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