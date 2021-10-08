"В отличие от мартовской ситуации сейчас мы играем в Финляндии, где однозначно будет сложнее, чем дома, ведь при поддержке своих болельщиков финны играют агрессивнее. Тем более, дома они практически не проигрывают, если смотреть на их статистику в последнее время.

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Кроме этого, у сборной Украины отсутствует целый ряд ведущих игроков. Ну и, безусловно, фактор ответственности. Если тогда у нашей команды было право на ошибку, сейчас его нет. У проигравшего шансов на выход из группы, по сути, не будет. Скорее всего, мы станем свидетелями битвы тактик, где никто не будет зря рисковать.

Финны в своей обычной манере будут терпеть, ждать своего шанса. Для Украины в этой ситуации крайне желательно забить, и как можно быстрее. Тогда будет легче в дальнейшем, ведь соперник вынужден будет открываться. Скорее всего, мы будем доминировать в игре, контролировать мяч. Но вскрыть оборону сборной Финляндии крайне сложно. Даже в тех моментах, когда мы с мячом, надо быть крайне внимательными, чтобы не наткнуться на контратаку – они это использую очень здорово. Думаю, кто первым забьет, тот на 99% выиграет этот матч", – сказал Олейник в комментарии Footboom.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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