"Щодо матчу з фінами – думка лише одна: збірній України необхідна тільки перемога. Фіни і боснійці – це наші прямі конкуренти. У цих матчах потрібно лише перемагати.

"Фіни будуть терпіти і чекати свого шансу": Олійник дав важливу пораду збірній України на матч відбору ЧС-2022

Просто в поєдинку з Фінляндією не буде. Не знаю, яку тактику обере Петраков і якою буде установка. Але Україні точно потрібна перемога. У нічиї вже набридло грати. У разі поразки шансів вийти на Мундіаль практично не буде. Україні з Фінляндією потрібно грати виключно на перемогу", – сказав Федецький у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом