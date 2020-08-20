Алиев и Федецкий получили тренерскую лицензию УЕФА

Бывшие игроки сборной Украины Артем Федецкий и Александр Алиев теперь могут начать тренерскую карьеру в клубе Первой или Второй лиги.

Алиев и Федецкий похвастались фотографиями с тренерскими лицензиями категории А в своем Instagram.

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Напомним, что вместе с Федецким и Алиевым на тренерских курсах учились такие бывшие футболисты как Алексей Гай, Илья Галюза, Алексей Годин, Анатолий Диденко, Андрей Дикань, Николай Ищенко, Олег Красноперов, Адриан Пуканыч, Вячеслав Чечер, Александр Чижов и Олег Шелаев .

Добавим, что получение тренерской лицензии категории А дает право стать главным тренером в клубе Первой или Второй лиги или ассистентом в команде из УПЛ.

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