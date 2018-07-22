Бойчишин: Карпаты не имели права так сыграть, в следующих матчах будем выглядеть лучше

Наставник Карпат Олег Бойчишин прокомментировал поражение от Александрии в 1 туре УПЛ 2018/19.

"Сказать, что мы разочарованы – ничего не сказать. Мы не имели права так сыграть в первом матче, не имели права проигрывать.

Александрия на выезде победила Карпаты

Что касается самой игры, то трудно было обеим командам. Александрия вытерпела, а мы не смогли. Ошибались в важных моментах, где нужно быть максимально сконцентрированным. Нужно сделать правильные выводы, перенести этот удар и двигаться дальше. Если мы сможем пройти данный этап, то все будет хорошо. Надеюсь, что футболистов не сломает сегодняшний матч. Мы должны быть сильными.

Мы подписали нападающего, но он пока не может принимать участие в играх. Его функциональное состояние должно быть лучшим. Как только он наберет нужные кондиции, вы сможете увидеть его на футбольном поле. Я уверен в тех футболистах, которые есть в команде.

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Новичок Кучинский? Не вижу его вины в пропущенных голах. В нескольких эпизодах он нас действительно выручил. Хотел бы, чтобы он немного лучше играл ногами. Речь идет об оценке ситуации, когда нужно сохранить мяч.

Сделаем выводы и в следующих матчах будем выглядеть значительно лучше", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.