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УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации Мораеса

19:49 457 Читати українською
УЕФА открыл дело против Украины после жалоб Португалии и Люксембурга по поводу натурализации Мораеса
Сборная Украины рискует получить два технических поражения

УЕФА подтвердил, что против Украины открыто дисциплинарное производство в связи с получением жалоб Португалии и Люксембурга на незаконную натурализацию Жуниора Мораеса.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

УЕФА принял жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга и открыл дисциплинарное производство по статье 55 Дисциплинарного регламента УЕФА, информирует официальный сайт Организации.

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание

Обе страны жалуются на то, что нападающий сборной Украины Жуниор Мораес, который принял участие в обоих поединках, был натурализован незаконно.

Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний, дата которого пока не подтверждена.

Вчера появилась информация, что нападающий сборной Украины Жуниор Мораес натурализованн с нарушением правил ФИФА, ведь не проживал на территории Украины непрерывно в течение 5-ти лет. Представитель ФФУ в комментарии "Футбол 24" заверил, что форвард Шахтера получил гражданство Украины законно.

Напомним, Украина в двух стартовых матчах квалификации на Евро-2020 сыграла вничью с Португалией и вырвала победу в Люксембурге. Таким образом сейчас в активе "сине-желтых" 4 очка и текущее первое место в группе B.

Однако в случае доказательства нарушения требований по натурализации Жуниора Мораеса нашей команде грозят два технических поражения.

Натурализация Мораеса: Юристы дали правовую оценку ситуации с возможным нарушением устава ФИФА

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