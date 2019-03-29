Федецький: Мораєс? Треба закривати цю лавочку

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився своїми думками стосовно теперішніх справ "синьо-жовтих".

"Думаю, нема тих емоцій, які були, коли я був. Розумію, що час пройшов, пройшла зміна поколінь і, можливо, нема того азарту, коли люди грають на футбольному полі з гарячим серцем. Видно, що є якась ідея на футбольному полі. Але, можливо, немає тих емоцій, тієї холодної голови та гарячого серця.

УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Мораєса

Мені доводилось бачити в інтернеті матчі Зозулі, як він працює. Ця людина – пахарь по життю. Він українець. Але грають люди з іншої країни з українським паспортом. Це неправильно однозначно. Треба закривати цю лавочку. Це збірна України, а не клуб, де можна все робити в своїх інтересах", – розповів Федецький в інтерв'ю Footboom.

ФФУ дала офіційну відповідь щодо скарг Португалії та Люксембургу в УЄФА на натуралізацію Мораєса

Нагадаємо, що збірна України натуралізувала Жуніора Мораєса перед матчами відбору Євро-2020. Федерації футболу Португалії та Люксембургу подали скаргу в УЄФА, вважаючи натуралізацію незаконною.