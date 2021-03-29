"Пока я не рассматривал и не рассматриваю никаких переименований, все будет идти так, как оно сейчас идет. Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба Днепр. Если, конечно, будет адекватная цена.

СК Днепр-1 готовит ребрендинг – СМИ озвучило условие

Неофициально разным специалистам, работающим с цветами, лозунгами я дал задание с целью популяризации клуба разработать и предоставить свои предложения. Но ни о каком переименовании сейчас речь не идет", – цитирует Березу FootBoom.

После 19-ти туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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