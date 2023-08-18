Украинская букмекерская компания FAVBET стала официальным партнером трансляции поединка на Megogo и запустила акцию "Раунд на миллион", в которой фанаты бокса могут испытать свою интуицию и сразиться за ₴1 000 000 призовых.

Досрочный нокаут от Усика или феноменальный апсет от Дюбуа? Третий раунд или вся дистанция? Угадайте точный раунд победы одного из боксеров и поучаствуйте в большом розыгрыше от FAVBET.

Как провести победный "Раунд на миллион"

Переходите на официальную страницу акции на сайте FAVBET, выбирайте номер раунда, в котором закончится бой, и сделайте ставку от ₴200 с минимальным коэффициентом 1.5 в любом маркете ставок на событие.

Если ваша ставка выигрывает, вы автоматически станете участником розыгрыша призового фонда ₴1 000 000. Количество ставок неограничено, однако в акции будет учитываться только последний прогноз, который вы сделали до 23:59 26 августа.

Поединок года в хевивейте

Встречу Александра Усика и Даниэля Дюбуа, которая пройдет 26 августа на "Тарчински Арена" во Вроцлаве, уже сейчас называют важнейшим боксерским поединком 2023 года. На кону – четыре чемпионских титула Александра по версиям IBF, IBO, WBA, WBO, а также пояс чемпиона мира The Ring.

Регулярный чемпион WBA Дюбуа станет вторым британским боксером после Энтони Джошуа, который попробует отобрать пояса у непобедимого украинца. В портфеле 25-летнего "Динамита" – 19 побед, 18 из которых нокаутом, и одно поражение.

Несмотря на серьезное резюме британца, аналитики FAVBET отдают предпочтение Александру Усику. Коэффициент на его победу 1.12 против 7.00. Наиболее вероятным в компании считают завершение боя в 5 или 6 раунде. Прогнозы на этот результат принимают с коэффициентом 9.50.

Где смотреть

Встречу тяжеловесов, а также андеркард с участием еще нескольких украинских боксеров, будет эксклюзивно транслировать партнер FAVBET – медиасервис MEGOGO. Посмотреть поединок вживую смогут пользователи сервиса с подписками "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале в день происшествия.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.