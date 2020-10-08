Нападники збірної Іспанії Ансу Фаті та Адама Траоре продемонстрували свої вражаючі вміння на одному з тренувань.

Гравці по черзі жонглювали м'ячем, перепасовуючи його одне одному та відтворюючи досить складні трюки.

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У твіттері збірної Іспанії з'явилось відео, як Фаті та Траоре зуміли повторити один із трюків Роналдінью, зробивши перекид із м'ячем.

Нагадаємо, Фаті у першому матчі Ліги націй проти України став одним із головних героїв, відзначившись дебютним голом за "Фурію Роху". Матч-відповідь відбудеться вже 13 жовтня на НСК Олімпійський, початок гри о 21:45.

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